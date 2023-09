Clamoroso a Torino: gli Agnelli vorrebbero mollare la Juve dopo 100 anni

In un'epoca dove in Serie A di proprietà storiche e italiane ce ne sono sempre meno, potrebbe abbandonare anche una di quelle più simboliche del calcio italiano: nientepopodimeno che la famiglia Agnelli, alla guida della Juventus da 100 anni. Secondo Il Giornale infatti, la prestigiosa famiglia torinese si sarebbe già attivata per passare la mano, dopo che negli ultimi anni i vari scandali legati alla giustizia sportiva (e non solo), i debiti e il crollo nei risultati ha portato sull'orlo del collasso il club bianconero.