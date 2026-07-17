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Harder: "Porterò la Fiorentina nel cuore con tutto ciò che mi ha insegnato. Inizio una nuova esperienza per continuare a crescere"

Redazione /
Jonas Harder
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Il centrocampista del Basilea Jonas Harder ha salutato la Fiorentina dopo dieci anni trascorsi nel club viola. Ecco il suo messaggio su Instagram: “Dopo 10 anni è arrivato il momento di salutare quella che è stata, è e sarà la mia casa, il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho vissuto momenti indimenticabili, ho avuto la fortuna di realizzare il sogno di fare il mio esordio e di indossare una maglia che porterò sempre nel cuore”.

“Ringrazio tutti alla Fiorentina”

“Voglio ringraziare la società, tutti gli allenatori, i dirigenti, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Un grazie speciale va a chi mi è stato particolarmente vicino che con il suo affetto e il suo sostegno ha reso questi anni ancora più belli”.

“Oggi le strade si dividono”

“Le strade oggi si dividono e inizierò una nuova esperienza con entusiasmo, voglia di mettermi in gioco e di continuare a crescere. Porterò con me tutto quello che questa società mi ha insegnato. Grazie di cuore”.

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