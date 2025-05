Esordio vincente per la Primavera Femminile: la Fiorentina di mister Melani supera di misura il Sassuolo

Buona la prima per la Fiorentina Primavera Femminile. Le ragazze viola hanno vinto all'esordio in Coppa Italia, battendo 1-0 il Sassuolo in trasferta. È Giulia Baccaro a segnare di testa su invito di Di Benedetto il gol vittoria che vale i primi tre punti nel girone.

Buona la prima per mister Melani

La Fiorentina guida adesso il gruppo A, grazie anche al pareggio tra Parma e Roma. Proprio contro le capitoline domenica prossima ci sarà la rivincita del campionato, sperando che la squadra di mister Melani possa bissare il successo in trasferta della Serie A.

Il girone della Fiorentina

La “nuova” competizione per il settore giovanile proseguirà per tutto il mese di maggio. Le otto squadre del Campionato Primavera 1 divise in due gironi da quattro squadre, si contenderanno l'accesso alle Final Four, con semifinali in casa della squadra col miglior piazzamento in campionato e la finale che si disputerà in campo neutro. Nel girone A, la Fiorentina è insieme a: Parma, Roma e Sassuolo; mentre nel girone B ci sono Inter, Juventus, Sampdoria e Verona a contendersi il passaggio di turno.