Massimo Orlando: "Rinnovo Palladino? Sicuramente non è piaciuto a Fagioli e Gudmundsson"

Massimo Orlando, ex giocatore viola, è intervenuto a TMW Radio per parlare delle ultime fasi della stagione di Serie A, che oggi vedrà la Fiorentina impegnata sul campo del Venezia.

Se oggi fallisce a Venezia?

"Se oggi la Fiorentina dovesse fallire, ci potrebbe essere una contestazione a squadra e società".

Il rinnovo di Palladino è piaciuto a tutti?

"Io credo che non siano stati tutti contenti, sicuramente non Fagioli e Gudmundsson, così come Beltran che non si capisce che ruolo abbia. La Fiorentina ha giocato una grande partita a Roma: è una squadra che lascia giocare, ti aspetta e poi ti colpisce, ma non c'è un'idea di gioco. La conferma dell'allenatore è arrivata perché credono in un progetto e si va avanti. Ma io spero migliori certe sue idee di calcio".