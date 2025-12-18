​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Dzeko-Piccoli, il motore è caldo

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18

In primo piano le dichiarazioni di Vanoli: “Conta solo la Viola”. Il tecnico dice anche: “La squadra è unita ma ora dobbiamo fare di più gara dopo gara”. Presenti anche le parole di Fagioli: “Ci affidiamo ai leader Solo un grazie ai tifosi”. 

Pagina 19

La probabile formazione per la partita di stasera: “Dzeko-Piccoli motore caldo”. Sottotitolo: “Martinelli potrebbe far riposare De Gea In difesa Viti dal 1’ con Marí e Pongracic  Nicolussi si riprende la cabina di regia”. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti