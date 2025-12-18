Corriere dello Sport-Stadio: Dzeko-Piccoli, il motore è caldo
Due pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18
In primo piano le dichiarazioni di Vanoli: “Conta solo la Viola”. Il tecnico dice anche: “La squadra è unita ma ora dobbiamo fare di più gara dopo gara”. Presenti anche le parole di Fagioli: “Ci affidiamo ai leader Solo un grazie ai tifosi”.
Pagina 19
La probabile formazione per la partita di stasera: “Dzeko-Piccoli motore caldo”. Sottotitolo: “Martinelli potrebbe far riposare De Gea In difesa Viti dal 1’ con Marí e Pongracic Nicolussi si riprende la cabina di regia”.
