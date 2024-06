Candreva, la Fiorentina chiede informazioni. E dal primo luglio costerà zero di cartellino

Como e Fiorentina, non è un mistero, hanno chiesto informazioni su Antonio Candreva. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport che però aggiunge anche che l'amore fin qui platonico tra l'esterno e il Monza, potrebbe evolversi in amore vero questa estate.

Monza avanti a tutti

In sostanza i brianzoli sarebbero davanti a tutti nella corsa al giocatore, perché si sono mossi in anticipo sulla concorrenza e perché forti anche delle relazioni intessute negli anni precedenti.

Costo zero

Candreva gradirebbe giocare ancora in Serie A e la Salernitana vorrebbe risparmiare i 400 mila euro che deve versare per sciogliere il contratto in essere. Salvo sorprese, a fine giugno Candreva sarà libero e potrà firmare con chi vorrà a costo zero.