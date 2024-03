Non sarà una partita come tutte le altre. Come ci ricordiamo di Fiorentina-Benevento, probabilmente ci ricorderemo anche di questo Fiorentina-Milan. La squadra viola tornerà in campo al Franchi contro i rossoneri per la prima volta dopo la tragica scomparsa del direttore generale Joe Barone e Firenze risponde presente. Come ha sempre fatto e sempre farà.

A qualche ora dall'inizio della vendita dei biglietti per il match, il Franchi risulta a poche centinaia di biglietti dal sold out. Nelle scorse ore la biglietteria online della società viola è stata presa d'assalto dai tifosi gigliati e adesso sono pochissimi i tagliandi rimasti disponibili in tutti i settori dello stadio.

Sarà chiusa la Curva Ferrovia per i lavori di restyling, ma abbondantemente pieni tutti gli altri posti. Vero il sold out anche il settore ospiti milanista. Attesi dunque circa 30mila tifosi sabato sera a Campo di Marte.