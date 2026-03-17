Rotazione sì, ma moderata, una decisione da prendere con Kean. E scalpitano in diversi
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Giovedì la Fiorentina tornerà nuovamente in campo per la Conference League, per giocare il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Rakow.
Rotazione sì, ma moderata
Il tecnico gigliato, Vanoli, varerà la consueta rotazione... moderata, scrive in merito La Nazione, perché è una gara quella da prendere con le molle.
Solomon no e Kean?
Solomon sicuramente assente, mentre c'è da decidere che cosa fare con Kean, che era presente in panchina ieri a Cremona ma che potrebbe rimanere a casa per preparare al meglio la gara di campionato con l'Inter (decisione che verrà presa domani).
Ipotizzabili cambiamenti in tutti i reparti con Christensen, Comuzzo, Ndour e Harrison che scalpitano.
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