Ma se Kean non ce la facesse? Ecco le soluzioni alternative che la Fiorentina ha a disposizione

La Fiorentina e Stefano Pioli sperano di avere in squadra sia Moise Kean che Albert Gudmundsson per la prossima partita contro il Como. Questo è un dato di fatto. Ma se il centravanti viola, alle prese con l'influenza, non dovesse farcela a recuperare, quali soluzioni avrebbe a disposizione il tecnico gigliato?

La coppia offensiva

Fermo restando che lo stesso Pioli non sembra intenzionato a rinunciare alla difesa a tre e alla presenza di due esterni tutta fascia, il resto verrebbe rimodulato di conseguenza. E allora, potrebbe affidarsi ancora alle due punte, che sarebbero Edin Dzeko e Roberto Piccoli.

L'inserimento di un trequartista

Altrimenti spazio al trequartista alle spalle di un centravanti, tipo Gudmundsson o Fazzini dietro Piccoli; difficile pensare a Dzeko punto di riferimento offensivo in solitaria, così come è difficile pensare ad avere contro il Como contemporaneamente in campo un trequartista e due punte.