Esterni dal mercato? No, meglio l’adattato Parisi. Il talismano di Vanoli al rientro a tempo record

Non servirà molto probabilmente un rientro graduale in ritmo partita a Fabiano Parisi, che dopo il problema muscolare accusato a Bologna è già pronto e tirato a lucido per tornare nell'undici titolare oggi pomeriggio a Napoli. L'esterno campano dovrebbe essere il terzo componente del tridente istituito da Vanoli un mese fa, partendo da destra. Di fatto un adattamento tattico che si sta imponendo sull'originale composizione della rosa e perfino sul mercato.

Di esterni di ruolo a gennaio ne sono arrivati due ma se da un lato Gudmundsson non può che essere il titolare, dall'altro Vanoli ha sempre preferito attingere dalle proprie risorse e non dai nuovi. Un meccanismo applicato per altro anche a centrocampo. Da Solomon a Harrison, da Brescianini a Fabbian: finora nessuno di questi è considerato un titolare dal tecnico viola. In mediana oggi il trend potrebbe essere smentito ma sulle fasce no perché con l'islandese e il recuperato Piccoli, dovrebbe toccare ancora a Parisi. Il mercato sarà destinato ai subentri.