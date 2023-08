Non solo Nzola. Italiano perde pezzi per la Coppa D'Africa. I dettagli

L'acquisto di Nzola da parte della Fiorentina regala indubbiamente a Italiano un attaccante concreto, con esperienza in Serie A e quindi che non ha neanche bisogno di periodi di ambientamento. Eppure, a conti fatti, sorge un dubbio: se l'Angola si qualifica alla Coppa d'Africa che succede?

La nazionale del nuovo attaccante viola non è ancora ufficialmente qualificata al torneo ma le basta una vittoria contro il Madagascar già eliminato per accedere alla Coppa. Ecco quindi che Nzola, con buone probabilità, dal 13 gennaio all'11 febbraio sarà impegnato con la propria nazionale. Un'assenza eventualmente pesante, considerato anche quelle già sicure di Sabiri e Kouame. Il Marocco dell'ex Sampdoria si è già qualificato ufficialmente alla Coppa D'Africa e la Costa D'Avorio è qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. E in tutto questo si dà per scontata la partenza di Amrabat, ancora però tutt'altro che vicina alla finalizzazione…