Così è se mi pare - Ma se al posto di Zaniolo…

Contro Venezia e Bologna mancherà l’apporto di Zaniolo, apporto peraltro, finora, mai esibito. L’attaccante della Fiorentina è riuscito a finire nelle cronache facendosi espellere a partita conclusa per offese all’arbitro. Delle sue gesta calcistiche, invece, nessun traccia né nella partita contro la Roma, né nelle precedenti. Il suo ingaggio è stato un vero flop. Doveva rinforzare il comparto offensivo e, alla bisogna, fare la controfigura di Kean… Sì, buonasera.

Zero assist, zero gol, zero giocate

Il sito Transefermarkt gli accredita tuttora un valore, davvero molto generoso, di 16 milioni di euro. Non credo che la Fiorentina vorrà riscattarlo, qualunque sia la somma richiesta dal Galatasaray. Almeno lo spero. D’altronde grande fiducia nelle sue (ormai ex) doti, non deve averla avuta neanche Palladino. Zaniolo da gennaio ad oggi, ha giocato 342 minuti in campionato (meno di 4 partite) e 105 in Conference League (poco più di una partita). Nessun gol, nessun assist, recitano le statistiche. Aggiungo, neanche un guizzo memorabile.

Però in così poche occasioni di mettersi in mostra, è riuscito a prendere tre giornate di squalifica: una per somma di ammonizioni e due, decise questo giro dal Giudice sportivo, per l’espulsione fuori tempo massimo.

Una domanda che era da farsi

Ha avuto senso logico aver puntato su un calciatore di cui si conoscevano pregi e, soprattutto, difetti? Forse bisognava chiedersi come mai Gasperini, che non è propriamente un simpaticone ma di giocatori ne capisce parecchio, lo aveva sbolognato con serenità.

Ma Rubino e Caprini?

Non sarebbe stato più utile, sia per il presente che per il futuro dare qualche occasione ai due giovani attaccanti della Primavera: Rubino e Caprini? Se gli è stato concesso l’esordio in prima squadra, significa che qualcosa di buono si era intravisto. Caprini, inoltre, è stato quasi sempre convocato nella seconda parte della stagione, anche se si è dovuto accontentare di vedere le partite dalla panchina. Se fosse andato in campo al posto di Zaniolo, avrebbe potuto fare peggio? In compenso ora avremmo un quadro più delineato delle sue capacità.

E, per cortesia, risparmiate la tiritera che si rischiava di bruciarlo. Fatemi il nome di un giovane stroncato dalla tifoseria della Fiorentina? Il Franchi, per i giocatori yèyè ,è sempre stato una confortevole e rassicurante culla.