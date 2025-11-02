La serata da mattatore per Pierozzi che cerca un'altra scalata verso la A: l'ex viola trascina il Palermo

Non è più di proprietà della Fiorentina dall'estate scorsa e a Palermo si sta dimensionando e imponendo: Niccolò Pierozzi è un esterno di nascita e crescita viola e che ieri sera è stato a dir poco mattatore nel 5-0 con cui i rosanero hanno battuto il Pescara.

Sua la doppietta che ha sbloccato il punteggio e fissato il 3-0, nel mezzo anche l'assist per il raddoppio di Segre. Pierozzi viene usato da Inzaghi come esterno destro nel 3-4-2-1 ma ha agito anche da terzo centrale di difesa. Per lui fin qui ben quattro reti in campionato e l'obiettivo di tornare in A.