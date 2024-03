Piero Chiambretti, comico e tifoso del Torino, è intervento a Radio Sportiva, dove ha parlato del pari con la Fiorentina, deciso da errori arbitrali:

“Ancora non ho digerito la partita, oggi non mangerò per colpa di Marchetti. Credo che Cairo abbia ragione, con tutti i soldi che ci mette, fa bene a lamentarsi. Una o due settimane di fermo non giustificano gli errori degli arbitri tutte le settimane. Dato che il calcio ormai è solo soldi, metterei una multa, in denaro, agli arbitri che sbagliano”.

E poi sul Toro: “Fa ridere che squadre come la Juventus pur giocando male riescano a vincere e invece altre come il Torino che giocano bene non ottengono risultati. Juric? Senza Europa ha detto che se ne andrà, quindi la vedo dura una sua permanenza… il Torino l'Europa la vede con il binocolo”.