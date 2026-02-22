Wojtuszek: "La Fiorentina non è certo fuori dalla nostra portata e abbiamo giocato più a calcio dei viola"

Il centrocampista dello Jagiellonia, Norbert Wojtuszek, intervistato da Gol24.pl ha parlato della partita persa contro la Fiorentina in Conference League e anche del ritorno che ci sarà a Firenze giovedì prossimo.

“Non sono fuori dalla nostra portata”

“Abbiamo avuto un buon inizio - ha detto - abbiamo controllato la situazione, ma non abbiamo segnato gol nel primo tempo, e proprio all'inizio del secondo, gli italiani sono passati in vantaggio. La Fiorentina ha mostrato la sua qualità, soprattutto sui calci piazzati, e ha segnato anche su quelli. Tuttavia, non era certo una squadra fuori dalla nostra portata. A Białystok, credo che abbiamo giocato più a calcio di loro. Loro hanno spesso giocato lanci lunghi”.

“Non abbiamo capitalizzato i loro errori”

E poi: “La Fiorentina ha commesso degli errori e non siamo riusciti a capitalizzarli. È un peccato perdere, ma il calcio è fatto di gol. E a noi è decisamente mancato il fatto di segnare. Taras Romanczuk e Afimico Pululu torneranno in formazione e giocheremo da loro sicuramente con un approccio più offensivo”.