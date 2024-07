In merito ai rapporti con la Fiorentina e all'importantissima giornata di domani, la sindaca di Firenze Sara Funaro è intervenuta a Telegram, in onda stasera su Toscana TV. Ecco le sue parole: “Abbiamo come tema il completamento dei lavori del Franchi. Abbiamo bisogno di avere uno stadio riqualificato, quindi da parte mia ci sarà massimo impegno, così come nel costruire un rapporto dialettico e costruttivo con la società Fiorentina”.

“Capire quale obiettivo raggiungere”

E aggiunge: “Su tutte le questioni che sono aperte in città, sono dell'idea che bisogna mettersi lì con grande serietà per capire insieme quale obiettivo raggiungere e provare a fare sintesi su questo”.