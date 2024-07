Funaro: "Ho sentito Commisso e Ferrari, spero che ci sia la possibilità di incontrarli a breve"

Un primo incontro con la sua nuova giunta, che si è svolto ieri pomeriggio in Sala degli Otto a Palazzo Vecchio. La fase operativa del nuovo sindaco di Firenze, Sara Funaro, è iniziata.

“Ho sentito Commisso e Ferrari”

E all'interno della riunione non è stato toccato l'argomento stadio che comunque sarà uno dei più importanti nel corso del suo mandato: “Non ne abbiamo parlato durante questa riunione – ha spiegato Funaro – ma ho sentito sia il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che il direttore generale Alessandro Ferrari e spero che a breve ci sia la possibilità di incontrarli”.

Anche la Fiorentina vuole un incontro, ma nel frattempo…

Incontro asupicato anche dallo stesso Ferrari qualche giorno fa, anche se la Fiorentina non è tornata indietro sulla volontà di portare in tribunale il Comune per arrivare allo stop dei lavori al Franchi.