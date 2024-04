L'ivoriano interrogato sul contratto in scadenza

L'attaccante viola Christian Kouame parla anche del proprio possibile futuro nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Viktoria Plzen. Il contratto del classe '97 ivoriano con la Fiorentina scadrà infatti il prossimo 30 giugno.

‘Non penso al futuro, c’è ancora tempo. Voglio dare il massimo per la squadra'

“Dopo essere atterrato a Firenze e aver vissuto a Sesto mi sono ritrovato anni dopo a giocare alla Fiorentina e ora per me l’importante è vincere qualcosa quest’anno. Il rinnovo di contratto? Non mi pesa niente, non ci penso. Lascio parlare il mio agente con la società, poi sarà lui a dirmi. Non sto a pensare al mercato ma mi concentro sul mese che manca e penso a dare il massimo per la squadra. Ciò che accadrà a fine anno si vedrà; io non sto a sentire le voci di rinnovo o meno, non penso al rinnovo adesso, penso a far bene e c’è tempo fino al 30 giugno. Io sono qua e penso solo alla Fiorentina”.