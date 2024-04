Presente in conferenza stampa anche l'attaccante viola Christian Kouame, che si è espresso così alla vigilia della sfida chiave di Conference League per la Fiorentina.

'Ora voglio vincere anche con la Fiorentina

“Vincere la Coppa D'Africa è stata una grande soddisfazione ma mi piacerebbe vincere qualcosa anche con la Fiorentina, dopo le due finali dello scorso anno. Sarebbe importante anche per ciò che abbiamo vissuto in questo ultimo periodo: per noi e per Joe, che ci teneva a vincere qualcosa. Solo giocando da Fiorentina potremo vincere qualcosa".

‘Non abbiamo scelto le Coppe, ma ora siamo in una fase decisiva e…’

"Non credo che abbiamo scelto di giocarci solo le Coppe, in campionato eravamo quarti. In questo momento siamo in una fase in cui in campionato ci sono squadre avanti a noi e abbiamo possibilità di fare qualcosa di grande nelle Coppe e dobbiamo giocarcele. Speriamo di portare a casa qualcosa, è la cosa più importante”.