Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del decisivo ritorno dei Quarti di Finale di Conference League di domani contro il Viktoria Plzen.

‘Servirà maggiore velocità e qualità, palle inattive da sfruttare’

‘Credo che servirà fare molto meglio e lavorare in modo diverso rispetto all’andata, per cercare di far gol. Siamo in parità e dovremo fare nella loro metà campo ciò che non ci è riuscito all'andata. Positivo concedere pochissimo, abbiamo avuto sempre il pallone ma dobbiamo essere veloci e riempire meglio la loro area di rigore, sfruttando anche le opportunità sulle palle inattive. Chi fa gol ha la possibilità di passare il turno. Il Viktoria Plzen si difende bene e i pochi gol che ha subito li ha presi fuori casa. Servirà essere qualitativi".

‘Spero lo stadio spinga i ragazzi alla vittoria, settimana decisiva’

'Siamo davanti davvero ad una delle settimane più importanti di questo triennio, da quando sono arrivato qui e per tanti ragazzi che lavorano assieme a me. Ci giochiamo una semifinale europea che sarebbe un risultato straordinario, ed una finale di Coppa Italia, che però al momento accantoniamo. Siamo concentrati sulla gara di domani e sul nostro avversario, su ciò che siamo capaci di fare in casa. Stiamo lavorando molto meglio in casa rispetto che fuori, siamo reduci da prestazioni intense nel nostro stadio. Mi auguro che lo stadio ci dia quella spinta ulteriore e che non si pensi ad altro che a spingere i ragazzi che hanno voglia di vincere e bisogno di incitamento".