Scala: "Ho stretto amicizia con Cuesta, il suo Parma ha pochi punti deboli. La Fiorentina ha tempo per salvarsi, e lo farà"

Ultimo ma non per importanza, durante il sesto anniversario della Di Chiara Academy anche l'ex viola Nevio Scala ha avuto modo di dire la sa sulla situazione che sta vivendo la Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Seguo molto da vicino e sono in contatto con il Parma. Segue le loro partite con grande interesse anche perchè ho stabilito una nuova amicizia con Carlo Cuesta, e questo mi consente di essergli vicino e di tifare per loro. Mi auguro che il Parma riesca ad arrivare a qualche traguardo importante”.

“Il Parma di Cuesta ha pochi punti deboli”

ha anche aggiunto: “Il Parma non ha punti deboli. Ha vinto a Milano e quindi può essere in grado di mettere in difficoltà anche la Fiorentina. Siccome io ho indossato anche la maglia viola lasciatemi dire che spero che vinca la squadra più forte”.

“CI sono ancora tante partite e la Fiorentina riuscirà a salvarsi”

Un pensiero anche sulla Fiorentina: “Mi auguro vivamente anche che la Fiorentina si salvi il prima possibile, anche se penso che non ci siano problemi. La classifica non è rassicurante ma la potenzialità della squadra viola va oltre la salvezza, e mi auguro che riescano quanto prima a raggiungerla. Ci sono ancora tante partite, c'è ancora tempo”.

“Sono stato fortunato e non ho mai lottato per la retrocessione”

Ha anche aggiunto: “Cosa manca a questa squadra? Sinceramente non so che dire. In carriera poche volte non ho mai lottato per la salvezza, neanche alla Reggina. La retrocessione è qualcosa che non ho mai sfiorato, sarò forse un uomo fortunato. Non seguo la Fiorentina direttamente e per dare certi giudizi bisognerebbe essere all'interno dello spogliatoio”.