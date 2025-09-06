Tiene banco in casa Fiorentina il discorso legato alle condizioni della caviglia di Albert Gudmundsson: il trequartista ieri, durante la partita con la sua Islanda contro l'Azerbaigian vinta per 5-0, ha preso un duro colpo sulla caviglia sinistra ed è dovuto uscire per infortunio.

L'aggiornamento dall'Islanda

Il problema, tuttavia, non sembra essere niente di preoccupante: il giocatore tornerà a Firenze nel pomeriggio di lunedì e si sottoporrà agli accertamenti del caso. In accordo col giocatore e con la Federazione islandese, la Fiorentina ha richiesto e ottenuto il rientro del giocatore, previsto per lunedì.

Tuttavia, anche attraverso i suoi canali social, lo stesso Gudmundsson ci ha tenuto a tranquillizzare i tifosi viola con un post su Instagram, nel quale scrive: “La nuova band che cantava insieme ieri. Grazie per tutti i messaggi, la caviglia andrà bene”. Sembrerebbe quindi un allarme rientrato, con l'islandese che ci dovrebbe essere contro il Napoli.