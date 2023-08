Corrispondente italiano per Przegląd Sportowy, il giornalista Alberto Bertolotto si è concentrato sull'obiettivo di mercato per i pali della Fiorentina, ossia Kamil Grabara, portiere polacco in forza al Copenhagen.

Ecco le sue parole: “Grabara è destinato a diventare il portiere titolare della nazionale della Polonia e prendere così il posto di Szczesny. È un elemento di enorme personalità, molto forte, di prospettiva, ma anche di esperienza. Ha già giocato anche in Champions League”.

“Per la Fiorentina sarebbe un acquisto di grande spessore, un calciatore che potrebbe essere oggetto senza dubbio di futura rivendita. Ottimo tra i pali e di grande carisma nel guidare la difesa. È sicuro con i piedi, può dare mano alla manovra ma in primis è uno che para ed è questo che conta. È uno che dice ciò che pensa anche sui social, senza farsi problemi. Se arrivasse penso che sarebbe subito il titolare della Fiorentina”.

Infine: “Anche Artur Boruc alla Fiorentina ha lasciato un buon ricordo, ed era un altro elemento di personalità. La storia viola con lui conta già un portiere di scuola polacca”.