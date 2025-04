La prossima giornata di Serie A, così come la scorsa, è stata un po' scombussolata dai rinvii conseguenti alla morte di Papa Francesco. Ma c'è una partita in programma domenica alle 20:45 che potrebbe non essere giocata. Il Lecce spinge per non scendere in campo a Bergamo contro l'Atalanta.

In settimana il mondo Lecce ha dovuto affrontare la morte di Graziano Fiorita, storico fisioterapista dei salentini. La Lega Serie A ha sì rinviato la sfida contro l'Atalanta (che si sarebbe dovuta giocare stasera), ma solo 48 ore dopo. Domani mattina è in programma la rifinitura dei ragazzi di Giampaolo, che però con bene stare di Sticchi Damiani non hanno intenzione di partire alla volta di Bergamo. Ciò rischierebbe di comportare una penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre alla sconfitta a tavolino. Intanto gli Ultras Lecce sottolineano il concetto: “Non scendere in campo l'unica cosa da fare. Lega infame, Lecce ti schifa”.