Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 27: “Eurolotteria” e in sommario: “Juve dipende da te, Viola per la rimonta”. A pagina 30 in taglio centrale: “Un ritorno da record” e “Italiano a Firenze sfida il suo passato e insegue Motta”, in taglio basso: “Viola, emergenza in attacco: idea Ndour”.