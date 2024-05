Per diversi anni Michal Zewlakow è stato un giocatore dell'Olympiakos, uno dei più apprezzati della sua generazione da parte dei tifosi. Intervistato da To10.gr, l'ex difensore polacco ha parlato dell'impegno della squadra del Pireo in Conference League contro la Fiorentina.

La pagina più importante della storia dell'Olympiakos

“La presenza della squadra in una finale europea è un grosso traguardo - ha detto - e i giocatori dell'Olympiakos devono sentirsi fortunati perché stanno scrivendo la pagina più importante della storia del club. La squadra giocherà la finale di una competizione europea e questo è impressionante. Rivela anche molte cose sul futuro. Credo che questa partita sia l’inizio di una nuova, grande era per il club”.

“Una grande finale”

Poi ha aggiunto: “Stiamo parlando di una grande finale e tante volte dicono che le finali le vinci, non le giochi. Per fare questo però c’è un elemento che ritengo molto importante. Per me conta soprattutto la corretta preparazione psicologica di una squadra. E' ovvio che il tecnico dell'Olympiakos svilupperà il suo programma così come quello della Fiorentina. Saranno i due allenatori a dare gli ordini tattici ma gioca un ruolo importante la sicurezza con cui una squadra entrerà in campo”.

“Essere arrivati in fondo è già un grande traguardo”

E infine: "Voglio davvero vedere l'Olympiakos vincere il trofeo europeo e regalare una gioia immensa ai suoi tifosi. Quello che è certo, però, è che la presenza in finale è un grandissimo successo".