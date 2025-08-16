Pedullà: "Fiorentina, una settimana per decidere il futuro di Fortini. Su di lui tante richieste, ma la società..."

Il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione legata a Niccolò Fortini, nome caldo del mercato viola, in bilico tra un altro anno in prestito o la promozione a vice-Dodo.

“Le richieste per Niccolò Fortini, talentuoso esterno classe 2006, non mancano: nei mesi scorsi ci aveva provato il Milan, più recentemente sono arrivate tre offerte dalla Serie A e altrettante dalla B. Pagliuca spingerebbe per riaverlo a Empoli dopo averlo già allenato la scorsa stagione, alla Juve Stabia. La Fiorentina - conclude Pedullà - scioglierà le riserve nel giro di una settimana: potrebbe mandarlo a giocare, ma per ora lo considera il vice-Dodo. Partita aperta a qualsiasi soluzione”