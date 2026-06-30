Il saluto di Viery al Grêmio: "Con voi sono diventato uomo, adesso inizia un nuovo capitolo molto lontano da casa" - VIDEO

Il nuovo difensore della Fiorentina Viery Fernandes ha salutato il Gremio, ormai sua ex squadra, con un video pubblicato sui social. Sotto al post il difensore brasiliano ha scritto: "Dieci anni. Una vita intera. Una maglia. Non ho parole per ringraziare questo club, i suoi tifosi e questa città per tutto quello che hanno fatto per me! Ovunque andrò, continuerò a essere un Immortale! Grazie di tutto!". Nel video poi il classe 2005 ha letto un testo per ripercorrere la sua esperienza.

Le parole di Viery

“Vengo da Ubá, una piccola città del Minas Gerais. Ma con un sogno enorme! Avevo 9 anni quando sono arrivato qui. Non conoscevo nulla e nessuno. Non sapevo cosa mi aspettasse. Sapevo solo una cosa: i miei sogni con il Grêmio. Cristal. Hélio Dourado. Anni di allenamenti, di silenzio, dedizione, impegno e crescita. Mentre il mondo ancora non conosceva il mio nome, io sapevo già dove volevo arrivare. La prima volta che ho indossato la maglia della prima squadra, ho capito ancora di più cosa significasse essere Immortale. E ho capito che il peso di quella maglia era un privilegio e un onore”.

I ricordi del ragazzo brasiliano

"Ogni partita è stata un momento unico. La realizzazione di un sogno. Il primo gol tra i professionisti. Il Gre-Nal. L'Arena gremita. Il titolo del Campionato Gaúcho. Una tifoseria per la quale un'intera città si ferma ad ascoltare. Sono cose che non si possono spiegare. Si possono solo sentire. Sono stati più di dieci anni dentro questo club, che mi ha trasformato in un calciatore. Ma, più di tutto, in un uomo. E ora inizia un nuovo capitolo. Molto lontano da casa, ma con tutto ciò che il Grêmio mi ha insegnato custodito qui dentro. Mi avete formato. Mi avete fatto credere nei miei sogni. E ovunque io sia, continuerò a essere un Immortale. Grazie, Grêmio. Grazie, Porto Alegre. Grazie di tutto, Torcida Imortal! Per sempre Grêmio!"

Il video