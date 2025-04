Un arbitro che evoca un brutto ricordo a Pongracic. Ma con lui la Fiorentina non perde da oltre tre anni

La partita tra Milan e Fiorentina in programma sabato prossimo con inizio alle ore 20.45 sarà affidata a Giovanni Ayroldi di Molfetta.

I precedenti con la Fiorentina

Sono quattro e lo score è di due vittorie, un pari e una sconfitta. In questa stagione i viola lo hanno trovato alla prima gara di campionato, la trasferta di Parma terminata 1-1 con espulsione di Marin Pongracic. L'unica sconfitta si è verificata in Lazio-Fiorentina 1-0 27 ottobre 2021. In trasferta bilancio in perfetto equilibrio con lui: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

I precedenti col Milan

Con i rossoneri i precedenti sono solo due: Sassuolo-Milan 0-0 e Milan-Torino 1-0 entrambi nella stagione 2022/23. Quindi ritrova la formazione rossonera dopo molto tempo.