De Laurentiis affonda il colpo su Italiano: Commisso pronto al via libera dopo il muro di un anno fa. E l'idea Zaniolo passa da Firenze a Napoli

Un anno fa (e forse anche in precedenza) c'era stata una non-ingerenza di cortesia da parte di De Laurentiis nei confronti di Vincenzo Italiano, visti i buoni rapporti con Commisso. A questo giro invece, secondo La Gazzetta dello Sport, i tempi per l'affondo ci sono tutti e l'ipotesi Italiano è la più concreta per il Napoli. Con lui per altro, potrebbe trasferirsi in Campania anche l'idea di puntare su Zaniolo, giocatore a cui la stessa Fiorentina aveva pensato quando c'era da rinforzare il reparto esterni.