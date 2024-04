Sarà un'estate di rivoluzione per la Fiorentina, su tutti i livelli, a partire dalla panchina. Tra i candidati forti secondo La Gazzetta dello Sport, c'è sempre Alberto Gilardino e la rosea ipotizza anzi anche qualche base di ripartenza, in attesa del mercato: Mandragora e Beltran ad esempio, due pedine che sicuramente faranno parte della rosa.

Oltre a loro ci sarà da discutere molto di centrocampo: Gilardino col suo Genoa ha adattato Malinovskyi da trequarti a mezzala, che sarebbe poi quanto accadrebbe a Bonaventura. Da fuori invece potrebbero arrivare i muscoli e i 193 cm di Ibrahima Sissoko, in via di svincolo dallo Strasburgo. Di certo, accanto a Beltran andrà scelto un centravanti vero, non l'ennesimo tentativo a vuoto: la Fiorentina non può permettersi un altro errore.