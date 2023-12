Boccata d'ossigeno nell'ultima del 2023 per la Primavera: tris al Bologna e passettino in classifica

Torna al successo la Fiorentina Primavera. E lo fa in trasferta, sul campo del Bologna. Successo per 3-0 a Casteldebole per la formazione di Daniele Galloppa, che grazie alla doppietta di Rubino e alla rete di Caprini, sale così a quota 13 punti in classifica, respirando un po’ in zona calda.

Galloppa adesso prende fiato (ma non troppo)

La squadra gigliata rimane al penultimo posto in classifica. Rossoblù che a questo punto sono inguaiati come la Fiorentina, che sembra convincere di più quando gioca lontano dal Viola Park (la scorsa settimana, avevano perso proprio al centro sportivo contro il Lecce).

Per il 2023, è tutto signori

Quello di oggi comunque era l'ultimo impegno del 2023 per la formazione under 19: il campionato primavera ripartirà sabato 6 gennaio con la sedicesima giornata in cui la Fiorentina sarà impegnata al Viola Park contro il Monza.