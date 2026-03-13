Nicola riflette verso Cremonese-Fiorentina. Certa un'assenza in difesa, mentre accanto a Bonazzoli...
Si avvicina Cremonese-Fiorentina, gara in programma lunedì sera allo Zini. Dopo la vittoria contro il Rakow nell'andata degli ottavi di Conference, la squadra di mister Vanoli deve subito pensare a un fondamentale scontro diretto in campionato, andando in trasferta dai grigiorossi che sono diciottesimi a -1.
I dubbi di Nicola verso la Fiorentina
Il tecnico Nicola riflette sulla possibile formazione da schierare lunedì, certo delle assenze di Collocolo e di Baschirotto, che continua a lavorare a parte. Così la difesa dovrebbe essere composta dal trio Terracciano-Folino-Luperto, valutando però anche un reparto a quattro con l'aggiunta di Bianchetti.
L'impostazione del modulo e la trasformazione dell'attacco
Lanciatissimo per un posto da titolare l'ex Fiorentina Maleh, al fianco di Thorsby e di Vandeputte. Davanti l'inamovibile Bonazzoli affiancherà, con ogni probabilità, Milan Djuric: sarebbe la sua seconda da titolare con la Cremonese dal suo arrivo a gennaio. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.