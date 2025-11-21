In attesa del nuovo weekend di campionato, dove peraltro tornerà in campo anche la Primavera dopo la sosta per le Nazionali, vediamo la situazione delle varie squadre giovanili della Fiorentina nelle rispettive categorie.

Primavera e Under 18

La Primavera di Galloppa comanda il proprio campionato, con un punto di vantaggio sulla Roma. La classifica è però cortissima, tanto che le prime sei squadre sono raccolte in appena quattro punti. Domani i viola sfideranno al Viola Park il Milan, attualmente decimo. Stessa posizione che occupa attualmente l'Under 18, ferma al centro della classifica al pari di Cremonese e Lazio. Lo scorso weekend i ragazzi viola hanno impattato 2-2 proprio contro la Cremonese, e adesso si apprestano ad affrontare in trasferta il Frosinone.

Under 17, Under 16 e Under 15

Se la cava meglio l'Under 17, attualmente seconda in classifica dietro la coppia di testa formata da Empoli e Roma, distanti due punti. I viola vengono dal 5-0 imposto a domicilio al Catanzaro e nel prossimo turno se la vedranno con il Palermo. Scendendo di una categoria troviamo la Fiorentina Under 16 quarta in classifica, ma ancora piuttosto vicina alle squadre che la precedono. Dopo il turno di riposo osservato lo scorso weekend, i viola torneranno in campo nel derby contro l'Empoli tra due settimane, così come l'Under 15 visto il calendario speculare. Appuntamento dunque al weekend del 29 e 30 novembre con questi due campionati, che domani e domenica osserveranno la sosta.