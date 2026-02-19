Purtroppo il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai tifosi della Fiorentina, assieme a quelli del Napoli e della Roma, circa la revoca del divieto di trasferta decretato fino alla fine di questa stagione.

“Siamo impavidi, romantici e guerrieri”

Una vicenda questa che è stata seguita dall'avvocato Giovanni Adami che ha detto a Fiorentinanews.com: “Se ce lo aspettavamo? Siamo impavidi, romantici e guerrieri. Un provvedimento che è sommario, valutiamo adesso cosa fare e come andare avanti”.

E ai tifosi giallorossi…

E la mossa potrebbe essere quella di fare ricorso al Consiglio di Stato. Perché ci sono stati diversi aspetti che sono stati omessi e non presi in considerazione. Senza contare che per i romanisti c'è stata un'apertura perché i tifosi giallorossi non provenienti dalla Capitale (e provincia) è stata data la possibilità di seguire la squadra.