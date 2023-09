E' ufficialmente chiusa la sessione estiva di mercato della Fiorentina. Almeno in entrata. Tanti acquisti, ma pure diverse e preziose cessioni, come quelle di Igor, Jovic e Amrabat. Nzola, Beltran, Infantino e non solo, di seguito vi riproponiamo il riassunto completo di tutte le trattative mandate in porto dal club di Commisso:

Acquisti: Beltran (a, River Plate, 20 + 5 milioni), Christensen (p, Hertha Berlino, 4,5), Nzola (a, Spezia, 10), Mina (d, Everton, svincolato) f.c., Parisi (d, Empoli, 10), Arthur (c, Juventus, prestito costato 2 milioni), Infantino (c, Rosario Central, 3,5), Sabiri (c, Sampdoria) f.p., Maxime Lopez (c, Sassuolo, 1 per il prestito). Spesa totale: 59.

Cessioni: Corradini (c, Spezia), Igor (d, Brighton, 17 milioni), Cabral (a, Benfica, 20), Terzic (d, Salisburgo, 5,5), Cerofolini (p, Frosinone), Krastev (d, Catanzaro), Bianco (c, Reggiana), Maleh (c, Lecce, 5), Zurkowski (c, Spezia, 3), Venuti (d, Lecce) f.c., Saponara (a, Verona) f.c., Rasmussen (d, Brondby, 3), Ferrarini (d, FeralpiSalò), E. Pierozzi (c, Cesena), Distefano (a, Ternana), Jovic (a, Milan). Incasso totale: 53,5.

Saldo totale: - 5,5 milioni di euro.

L'ufficialità della cessione di Sofyan Amrabat è attesa per le prossime ore, così come quella di Luka Jovic.