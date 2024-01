Le parole di Felleca

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Firenze Barbara Felleca, esponente di Italia Viva, ha espresso il suo parere sul proprio profilo X per quanto riguarda l'investimento che l'amministrazione fiorentina ha stimato per l'ampliamento del Padovani. Di seguito le sue parole.

‘I soldi per il Padovani non servono a nessuno’

“Altro che investimento per il rugby. Lo stadio del rugby Padovani merita di essere ristrutturato mantenendo l'attuale capienza. I 10 milioni per aumentarla a 7000 posti non servono ne al rugby né alla Fiorentina. Tutti i nodi vengono al pettine”.