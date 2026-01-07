Martinelli ha firmato con la Sampdoria: "Sono contentissimo di essere qua"

S'attende solo l'ufficialità e poi Tommaso Martinelli sarà ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Il portiere classe 2006, di proprietà della Fiorentina, è arrivato a Genova nelle scorse ore e - come riporta Il Secolo XIX - ha subito firmato il suo nuovo contratto senza bisogno di svolgere le visite mediche, come da accordi tra i due club.

Subito in campo

“Sono contentissimo di essere arrivato qua” le prime parole di Martinelli, che dopo la firma è sceso subito in campo per il primo allenamento. Un'occasione importante per il portiere di mettersi in mostra, nella speranza che possa accumulare minuti e tornare l'anno prossimo alla Fiorentina con maggiore esperienza.