Gamberini: "Pioli sa quali tasti toccare per rialzare la Fiorentina. Oggi poca stabilità, bisogna avere fiducia nelle scelte"

A La Gazzetta Regionale ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, adesso tecnico, che è intervenuto anche sulla situazione della squadra di Pioli in campionato.

Le parole di Gamberini

“È un campionato diverso rispetto agli ultimi anni, la competitività per piazzamenti importanti è aumentata in maniera notevole, per cui soprattutto nelle prime battute della stagione è quasi fisiologico che qualche squadra sia in difficoltà. Premesso ciò, bisogna sempre tener presente delle varie situazioni, la Fiorentina ha cambiato allenatore in estate scegliendo un profilo di livello come Pioli. Lui è uno di quelli che sa come lavorare, quali tasti toccare per riportare la Fiorentina dove merita”.

E sul possibile cambio in panchina

"Un tempo c'era maggiore stabilità, ora i cambi sono molto più frequenti, in tutte le categorie. Io credo che tutto dipenda da come nasce un progetto, serve lungimiranza, ma soprattutto la fiducia nelle scelte che si prendono. Porto l'esempio del Bologna: sono anni che investono su profili giovani, sulla struttura, sullo staff. E ora stanno pian piano raccogliendo i frutti con traguardi importantissimi. Lo scorso anno non partì bene, ma c'è stata massima fiducia e sappiamo bene com'è finita la stagione. Quando un progetto nasce nell’incertezza, nella ricerca esclusiva dei risultati si arriva solo ad un cambiare completamente e continuamente pagina senza avere in mente l’idea di dove ti puoi portare quel progetto".