Ci sono margini per un nuovo stadio della Fiorentina? Arriva una proposta decisamente particolare, lanciata dal candidato sindaco del centrodestra del comune di Figline e Incisa Silvio Pittori e dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi. Ecco le parole della nota congiunta: “Abbiamo appreso, con grande apprensione, dei continui battibecchi tra il Partito Democratico e la Fiorentina, in merito alla ristrutturazione dell’obsoleto stadio Artemio Franchi. In un recente passato, si era parlato di un possibile interessamento della società viola per realizzare un nuovo impianto nel nostro territorio. Ovviamente la precedente giunta nulla ha fatto per approfondire il tema, ma Figline e Incisa sono, da sempre zone nelle quali il tifo viola rappresenta un sentimento largamente diffuso”.

“Se Commisso vorrà, sarebbe un orgoglio ospitare lo stadio”

E aggiungono: “Una volta terminato il ballottaggio e vinto le elezioni, il centrodestra ha intenzione di organizzare un tavolo di confronto con la Fiorentina. Ovviamente sarà la società viola a decidere, ma da parte nostra ci sarà la massima apertura per garantire ad un imprenditore intelligente come Commisso la possibilità di creare posti di lavoro e di avvicinare ancora di più Figline e Incisa a Firenze. Noi siamo liberali autentici, e siamo convinti che la ricchezza venga dal lavoro. E che la politica non debba imbrigliare in assurde regole e regoline gli imprenditori, ma consentire loro di far crescere il territorio. Quindi, se Commisso vorrà, Figline e Incisa guidate dal centrodestra saranno felici ed orgogliose di ospitare il nuovo stadio della Fiorentina”.