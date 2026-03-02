Dzeko: "Ho sempre amato il calcio e nemmeno gli ultimi sei mesi a Firenze possono cambiare il mio pensiero"

Edin Dzeko, dopo aver lasciato la Fiorentina, si è inserito al meglio nella sua nuova squadra: lo Schalke 04 in Germania.

In un'intervista pubblicata da Welt, il centravanti ha spiegato: “Ho trovato casa a Gelsenkirchen. È un appartamento ammobiliato. La mia famiglia è venuta a trovarmi per qualche giorno la settimana prima della partita casalinga contro il Magdeburgo; i nostri figli erano in vacanza scolastica in Italia. Ma per il momento rimarranno a Firenze”.

“Amo troppo il calcio per dare meno del cento per cento”

Dzeko in Serie B tedesca sta tornando a segnare con continuità e sta avendo un rendimento soprendente. La sua ruotine per mantenersi in forma è: “Di solito vado in sala pesi prima dell'allenamento per prevenire infortuni. Dopo le sessioni, di solito faccio altri 20-30 minuti. Poi vado in sauna, poi nel bagno di ghiaccio e infine i nostri fisioterapisti mi curano. Amo troppo il calcio per dare meno del 100%.”.

“Nemmeno dopo i sei mesi di Firenze…”

E infine: “Ripenso a una carriera in cui sono sempre stato molto soddisfatto e ho amato il calcio. Nemmeno gli ultimi sei mesi a Firenze cambiano le cose. E nemmeno i mesi qui allo Schalke la cambieranno”.