Il selezionatore della nazionale colombiana, Nestor Lorenzo, ha parlato dell'infortunio subito dal centrale della Fiorentina, Yerry Mina, durante il match contro il Cile: "Dipendiamo molto dallo status attuale dei giocatori e da come arrivano dai rispettivi club; difficilmente potremo avere Mina per il nostro prossimo impegno (la Colombia tornerà in campo il 12 ottobre ndr). Tutto è così dinamico che non puoi mai rilassarti ed essere calmo”.

Stando dunque alle parole del CT colombiano, l'infortunio patito dal difensore non è di poco conto anche se non ci sono ancora certezze.

Intanto lo stesso Mina è stato filmato all'uscita dello stadio che ha lasciato zoppicante.