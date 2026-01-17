Gasperini: "Al di là della rivalità ci stringiamo attorno alla Fiorentina per la scomparsa di Commisso. Dopo Barone ed Astori..."

Questo pomeriggio l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino ha avuto modo di ricordare la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

“Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Commisso che chiaramente ha fatto sensazione, anche se si sapevano le condizioni. Soprattutto anche al di là della rivalità che nel campo è sempre molto importante, però poi dopo, questa è l'essenza poi della vita che mette va sopra ad ogni rivalità chiaramente, poi anche questa società dove io ho vissuto anche la tragedia di Barone che dovevamo giocare la partita, quella di Astori, insomma abbiamo vissuta tutti. È chiaro che dispiace, anche questa società che è così martoriata da queste cose".

“La notizia positiva del giorno è che Bove torna a giocare a calcio”

Un pensiero anche per l’ex viola Edoardo Bove, da poche ore ufficialmente un giocatore del Watford: “E stamattina c'era anche qui Bove, tanto per rimanere sempre alla Fiorentina, che ha risolto il contratto e andrà a giocare in Inghilterra e questa almeno è una gran bella notizia per lui, per il ragazzo che finalmente torna a giocare a calcio, che è quello che desidera fortemente”.