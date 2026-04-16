FOTO FN - Minuto di raccoglimento per Manninger e dalla Fiesole s'alza il coro per lui

La giornata di oggi è stata segnata da una tragedia, la scomparsa in un terribile incidente stradale dell'ex portiere Alex Manninger a soli 48 anni.

Manninger ha giocato anche nella Fiorentina, nella stagione 2001-2002, e la partita con il Crystal Palace è stata l'occasione per ricordarlo con un minuto di raccoglimento in suo onore. La Fiesole però è andata oltre, dedicandogli il coro “Super Manninger”.