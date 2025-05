Il calciatore della Fiorentina Primavera Tommaso Rubino è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Sarà importante arrivare alla fase finale con una vittoria, daremo tutto anche contro il Torino. Vincere aiuta sempre il gruppo per restare positivi. Juve o Verona, chi è meglio? Beh, la Juventus qui a Firenze non è mai una partita come le altre… Ma l'approccio sarà lo stesso in entrambi i casi. Non mettiamoci in testa idee strane, dovremo imporci con il nostro gioco”.

Sulla Coppa Italia vinta l'anno scorso: “Fu una bella emozione, in un'annata abbastanza difficile come la scorsa. Ce l'eravamo meritata, abbiamo fatto un bel percorso e fu un'enorme soddisfazione. Quell'ultimo pallone pesava, ma ero piuttosto convinto di fare gol. Quest'anno sono cambiate alcune cose; prima ero uno dei più piccoli, stavolta mi sento uno dei leader dello spogliatoio. Ci conosciamo da tanti anni, è un momento importante per noi e mi sento un buon trascinatore”.

Sull'esordio in Serie A: “Spero che sia un punto di partenza. Emozioni fortissime, in uno stadio tutto pieno come Genova. Non me l'aspettavo, ero in panchina e doveva entrare Parisi, invece il mister mi ha chiamato… Pazzesco”.

Sui gol realizzati in stagione: “Il più bello è quello contro l'Inter. Per importanza, però, scelgo quello contro la Roma fuori casa”.