L'ennesima chance per Ikoné? C'è anche un'altra strada per riportare Gonzalez dalla parte giusta

Non si è mai capito davvero dove preferisca giocare Nico Gonzalez, calciatore eclettico ma anche piuttosto anarchico: non il classico esterno a piede invertito, tanto che lui stesso ha fatto capire di non disprezzare la fascia mancina. Nelle ultime due così è stato ed è arrivato anche un gran gol ma la prima, sfavillante, parte di stagione aveva visto l'argentino sul lato opposto.

Ikoné di fatto è il privilegiato, lui sì invece vincolatissimo a quella parte di campo: a Empoli però potrebbe ripartire dalla panchina e in tal caso Italiano non avrebbe che Sottil da riproporre, con Gonzalez a quel punto sulla destra.