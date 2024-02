Biraghi scherzato con facilità, Milenkovic solo l'ombra del guerriero che era: Fiorentina obbligata a cambiare faccia in difesa

Le soluzioni ai tanti problemi accusati nell'ultimo mese e mezzo, Vincenzo Italiano le cercherà anche in difesa, reparto decisamente instabile e con molti interpreti sotto rendimento. La Gazzetta dello Sport parla in termini piuttosto perentori sia di Biraghi, ‘scherzato’ quasi da ogni avversario ultimamente (e non solo), che di Milenkovic, solo ombra del guerriero che era prima.

Intanto quindi si cambierà lì, con Parisi e Quarta pronti a tornare per risolvere almeno una piccola parte dei problemi che affliggono la Fiorentina.