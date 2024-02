Italiano e il suo gruppo sono già con le spalle al muro: il tecnico viola deve esorcizzare il suo incubo-derby

Siamo ancora a febbraio ma quella di oggi ha tutte le sembianze di una partita decisiva già per le sorti finali del campionato della Fiorentina. Nell'analisi del Corriere dello Sport-Stadio, si sottolinea come Italiano e i suoi ragazzi siano con le spalle al muro, obbligati a fare risultato per tenersi agganciati al treno quinto posto, l'unico che grazie al prossimo cambio format può garantire un posto in Champions.

Italiano per altro ha nell'Empoli una sorta di tabù, dato che in questi 3 anni l'ha battuto solo una volta al Franchi, con 2 pareggi e 2 sconfitte, compresa quella dell'andata.