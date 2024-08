Il gioco delle contropartite tra Fiorentina e Juventus. Ma Rugani non sarà tra queste: fatta per il suo trasferimento all'estero

Sono tante le ipotesi di contropartite tecniche, negli affari tra Fiorentina e Juventus. L'ultimo, non per importanza, riguarda l'attaccante argentino Nico Gonzalez. Una delle ipotesi di arrivo a Firenze come scambio ha riguardato il difensore Daniele Rugani, ma niente di tutto ciò accadrà.

Niente Fiorentina per Rugani, ecco dove andrà

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Rugani è promesso sposo all'Ajax di Francesco Farioli. Il tecnico italiano ha insistito per averlo ad Amsterdam e presto il centrale arriverà in Olanda.