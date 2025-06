Tra i dieci Under 21 più cresciuti come valore di mercato ci sono ben due viola: crescite esponenziali e da valorizzare al meglio

Il noto portale calcistico Transfermarkt ha stilato la classifica degli Under 21 più cresciuti di valore rispetto alla scorsa stagione, a livello italiano: una lista di talenti che comprende anche due viola nella top 10.

Si tratta infatti di Pietro Comuzzo, che si posiziona al secondo posto passando da un valore di 700mila euro ad uno di 25 milioni, crescita esponenziale attestata anche e soprattutto dalle prestazioni messe in campo quest'anno.

Al decimo posto, invece, c'è Niccolò Fortini: per lui un valore ad inizio stagione di 500mila euro, che sono diventati ora 8.5 milioni grazie a quanto di buono fatto con la Juve Stabia, squadra nella quale ha giocato questa stagione in prestito. C'è entusiasmo quindi per vederlo l'anno prossimo con la maglia viola addosso.

Di seguito la classifica completa: